MELOVIN после разрыва с бойфрендом-предателем закрутил роман с известной певицей

Украинский певец MELOVIN после разрыва с бойфрендом-предателем закрутил роман с певицей SWOIIA, настоящее имя которой Екатерина Тараненко.

В программе "ЖВЛ представляет" артист признался, что еще с детства увлекался коллегой. Более того, исполнитель тогда заявлял родителям, что женится на Кате. Сейчас MELOVIN откровенно говорит, что влюблен.

"Когда я еще был маленьким, а Катя меня старше буквально на пару лет, я маме говорил, что когда вырасту, женюсь на Кате. Я влюблен, да, действительно!" – поделился артист.

MELOVIN и SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Мел убежден, что уже можно говорить, что у него романтические отношения со SWOIIA. По словам артиста, они много времени проводят вместе, приходят друг к другу, ночуют и просыпаются вместе. Сейчас в MELOVIN действительно есть чувства к Екатерине. Чем дальше все закончится – певец загадывать не берется, ведь это зависит не только от него. Тем не менее, исполнитель убежден, что время все покажет.

"Возможно, они (отношения – прим. ред.) уже начались. Катя просто сказала, что я вообще-то должен это озвучить и сказать. Наверное, не наверное, а да! Мы очень много времени проводим вместе. И утром, и вечером я у нее дома, она у меня. Просыпались мы тоже вместе. У меня большие к ней чувства. Как сложится дальше, во что это может перерасти – не только от меня зависит, - отметил артист.

Напомним, MELOVIN – не из тех, кто публично делится подробностями личной жизни. Однако не так давно он признался, что в мае разошелся с бойфрендом после двух лет отношений. Причиной разрыва стали измены со стороны партнера MELOVIN.

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