MELOVIN после срыва его концерта противниками ЛГБТ сделал жесткое заявление: "Позор государству и полиции"

Украинский певец MELOVIN после срыва его концерта в Ровно противниками ЛГБТ-сообщества сделал жесткое заявление.

Исполнитель в своем Telegram-канале говорит, что не впервые сталкивается с подобным. Артист уже проводил концерты, когда под залом собирались противники ЛГБТ-сообщества. Однако ранее певцу не приходилось отменять выступления. На этот же раз команда MELOVIN приняла сложное решение. Исполнитель говорит, что противники ЛГБТ угрожали тем, кто придет на концерт. Поэтому, в целях безопасности артист отменил шоу.

"Мне жаль, что в этот раз мы с командой вынуждены ехать домой, лишив вас музыки и хороших эмоций. Мне совершенно не допустимы их угрозы нанести вред каждому, кто останется на моем концерте в зале, что ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21 веке не допустимы", - подчеркнул певец.

В то же время MELOVIN возмутился, что государство не урегулирует вопрос преследования ЛГБТ-сообщества, а полиция не прилагает достаточно усилий, чтобы наказывать всех причастных к этому. Артист отметил, что ориентация - это выбор человека, который в свободной стране должны принимать и не осуждать.

"Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации и поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию, которые так же находятся на фронте, не в балаклавах под концертным залом", - подытожил певец.

Отметим, у MELOVIN 17 февраля должен был состояться концерт в Ровно. Однако мероприятие пришлось отменить. Выступление исполнителя сорвали противники ЛГБТ-сообщества, которые собрались возле концертного зала с плакатами, выкрикивали лозунги и не давали провести концерт.