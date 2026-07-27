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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

MELOVIN после срыва помолвки высказался о новых романах и почему может заблокировать ухажеров

Артист рассказал о новых знакомствах и табу.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN раскрыл подробности личной жизни.

Так, исполнитель после громкого разрыва с женихом-военным почти не рассказывает о новых романах. Но на этот раз сделал исключение. В интервью blik.ua MELOVIN признался, что уже готов к новым свиданиям и иногда знакомится с потенциальными партнерами в Сети. Однако сейчас он еще холостяк.

К тому же, по словам певца, из-за своей популярности ему приходится быть всегда осторожным. В частности, он сразу блокирует поклонников, которые стремятся раскрутить его на диалог, а затем опубликовать разговор на всеобщее обозрение.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Свободно сердце. Нормально отношусь, когда пишут в соцсетях, чтобы знакомиться. Просто разное бывает. Мне не нравится, что люди на этом хайпуют. У меня были такие случаи, когда брали переписку и постили себе в сторис. Не так давно был скриншот, что я кого-то пригласил на свидание. Я с этого кринжую, сразу блокирую. И для меня человек сразу исчезает вообще», — подчеркнул MELOVIN.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала историю любви дочери певца Павла Зиброва и почему Диана разорвала помолвку с бизнесменом после 10 лет вместе.

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Дата публикации
Количество просмотров
247
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