MELOVIN признался, с кем встречается, и как начались их отношения

MELOVIN признался, с кем встречается, и как начались их отношения

Избранницей артиста стала танцовщица.

Личная жизнь украинского певца MELOVIN в последнее время на слуху.

Артист откровенно делится подробностями. Впрочем, в программе "Світське життя" певец признался, что его сердце занято. Избранницей исполнителя стала его партнерша по паркету на "Танцах со звездами". Мэл недавно начал встречаться с Лизой Русиной.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой, что сейчас творится", – поделился счастливый певец.

Впрочем, несмотря на то, что артистку нравятся и мужчины, с Лизой же у них не "открытые отношения". Певец сразу заявил, что для него это табу.

"Для меня просто это табу сразу. Нет, совсем. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно", – заявил звезда.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

Кстати, Лиза ответила, что она нормально реагирует на то, что ее любимый – бисексуал.

"Я думаю, сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди — бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле", — поделилась Лиза.

Кроме этого, Екатерина Осадча спросила у парочки, была ли у них уже интимная близость. Мэл довольно двояко ответил. Он сказал, что отношения – это не обязательно секс. Впрочем, между ними не платоническая любовь.

"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только", — прокомментировал певец.

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