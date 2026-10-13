MELOVIN признался в мечте о бисексуальном романтическом реалити и заявил, что сам искал бы там любовь

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN рассказал, как предложил создателям романтического реалити запустить бисексуальный сезон и сам согласился принять в нем участие.

Артист убежден, что украинскому телевидению не хватает смелых экспериментов. Он давно поднимает вопрос о новом формате популярного проекта. Более того, готов не только поддержать такую идею, но и лично испытать себя в роли главного героя. Однако пока его предложение не нашло отклика у команды шоу. Причина, по словам певца, заключается в нежелании продюсеров рисковать. Сам MELOVIN к такому решению относится спокойно.

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«Я давно говорил: нужно запускать бисексуальный сезон Холостяка. И я бы туда затесался с удовольствием. Но боятся, считают, что не ко времени. Ну, ладно, пусть делают, как делают», — поделился артист в интервью Blik.ua.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN не скрывает, что хотел бы увидеть на украинском телевидении формат, который позволил бы участникам искать любовь вне зависимости от пола потенциальных партнеров. По его мнению, аргумент о неподходящем времени только сдерживает развитие индустрии и появление нестандартных проектов.

Тема для певца личная. В 2021 году на фестивале Atlas Weekend он совершил камингаут, публично заявив о своей бисексуальности. Позже артист также открыто рассказывал о романе с военным и парамедиком ВСУ Петром Злотей. Их история любви дошла до помолвки: избранник MELOVIN признался ему на Майдане Незалежности в Киеве.

MELOVIN с экссом / © instagram.com/melovin_official

Однако впоследствии пара разошлась. Певец переживал разрыв непросто и после завершения отношений сосредоточился на музыке и собственном психологическом благополучии.

Напомним, недавно MELOVIN после тяжелых запоев бросил алкоголь и признался, чем его заменил.

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