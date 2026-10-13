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MELOVIN признался в мечте о бисексуальном романтическом реалити и заявил, что сам искал бы там любовь
Певец объяснил, почему создатели «Холостяка» пока не решаются на такой формат романтического реалити.
Украинский певец MELOVIN рассказал, как предложил создателям романтического реалити запустить бисексуальный сезон и сам согласился принять в нем участие.
Артист убежден, что украинскому телевидению не хватает смелых экспериментов. Он давно поднимает вопрос о новом формате популярного проекта. Более того, готов не только поддержать такую идею, но и лично испытать себя в роли главного героя. Однако пока его предложение не нашло отклика у команды шоу. Причина, по словам певца, заключается в нежелании продюсеров рисковать. Сам MELOVIN к такому решению относится спокойно.
«Я давно говорил: нужно запускать бисексуальный сезон Холостяка. И я бы туда затесался с удовольствием. Но боятся, считают, что не ко времени. Ну, ладно, пусть делают, как делают», — поделился артист в интервью Blik.ua.
MELOVIN не скрывает, что хотел бы увидеть на украинском телевидении формат, который позволил бы участникам искать любовь вне зависимости от пола потенциальных партнеров. По его мнению, аргумент о неподходящем времени только сдерживает развитие индустрии и появление нестандартных проектов.
Тема для певца личная. В 2021 году на фестивале Atlas Weekend он совершил камингаут, публично заявив о своей бисексуальности. Позже артист также открыто рассказывал о романе с военным и парамедиком ВСУ Петром Злотей. Их история любви дошла до помолвки: избранник MELOVIN признался ему на Майдане Незалежности в Киеве.
Однако впоследствии пара разошлась. Певец переживал разрыв непросто и после завершения отношений сосредоточился на музыке и собственном психологическом благополучии.
Напомним, недавно MELOVIN после тяжелых запоев бросил алкоголь и признался, чем его заменил.