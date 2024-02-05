MELOVIN раскритиковал результаты голосования на нацотборе и заявил о фальсификации баллов

Певец MELOVIN прокомментировал результаты голосования за победителя нацотбора на "Евровидение-2024", согласно которому он занял третье место.

Исполнитель в эфире телемарафона признался, что его смущают зрительские голоса. По мнению артиста, у "Дії" подозрительно случился сбой. Кроме того, MELOVIN смущает, что между первым и вторым местом слишком большая разница в голосах. В частности, за Jerry Heil и alyona alyona проголосовали более 720 тысяч украинцев, а за YAKTAK, которому зрители отдали второе место – более 107 тысяч.

Результаты голосования за победителя нацотбора в "Дії"

"Соглашаюсь ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов: "слетела" ДІЯ — это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта и напрасно; разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 — вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше…", — возмутился MELOVIN.

Кроме того, певец заявил, что лейбл ENKO, в который входит исполнительница alyona alyona, якобы заплатил деньги за победу. По словам артиста, это он услышал от работников "Суспильного".

"Если мы сначала от блогеров слышали в комментариях, что лейбл ENKO предложил большую часть на "Евровидении" оплатить, чтобы поехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспильного" от рабочих, которые работают на "Суспильном"", — добавил артист.

Отметим, alyona alyona уже ответила на упреки, что они с Jerry Heil нечестно победили. Также артиста прокомментировала обвинение, что лейбл платил деньги за первое место.

Кроме того, представитель "Дії" объяснил, почему случился сбой во время голосования в финале нацотбора. К слову, приложение не смогли восстановить в тот же день, поэтому победителя выбрали 4 февраля.

Читайте также: