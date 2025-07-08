MELOVIN раскрыл, когда на самом деле мобилизовался в Государственную пограничную службу и как принимал присягу

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN раскрыл, когда на самом деле поступил в Государственную пограничную службу Украины.

На днях артист объявил, что присоединился к составу ГПСУ. Оказывается, его служба началась значительно раньше. MELOVIN говорит, что мобилизовался еще в апреле этого года, а также показал, как принимал военную присягу, а точнее подписывал соответствующий документ.

К слову, исполнитель присоединился к составу Ансамбля песни и танца ГПСУ. MELOVIN также раскрыл, чем будет заниматься на службе. Исполнителя ждут концерты для военных, а также благотворительные выступления, где будут собирать средства для фронта.

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MELOVIN принимает присягу

"Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Сейчас есть расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем! Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего", - говорит артист.

Отметим, MELOVIN рассказал о мобилизации на своем концерте в Киеве. Артист присоединился к составу Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Певец уже прокомментировал свое решение мобилизоваться.