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MELOVIN раскрыл, когда на самом деле мобилизовался в Государственную пограничную службу и как принимал присягу
Артист также рассказал, чем занимается на службе.
Украинский певец MELOVIN раскрыл, когда на самом деле поступил в Государственную пограничную службу Украины.
На днях артист объявил, что присоединился к составу ГПСУ. Оказывается, его служба началась значительно раньше. MELOVIN говорит, что мобилизовался еще в апреле этого года, а также показал, как принимал военную присягу, а точнее подписывал соответствующий документ.
К слову, исполнитель присоединился к составу Ансамбля песни и танца ГПСУ. MELOVIN также раскрыл, чем будет заниматься на службе. Исполнителя ждут концерты для военных, а также благотворительные выступления, где будут собирать средства для фронта.
"Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Сейчас есть расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем! Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего", - говорит артист.
Отметим, MELOVIN рассказал о мобилизации на своем концерте в Киеве. Артист присоединился к составу Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Певец уже прокомментировал свое решение мобилизоваться.