MELOVIN раскрыл свою психологическую травму, которую оставило предательство бывшего парня: "Мне противно"

Украинский певец MELOVIN после предательства своего бывшего парня рассказал об эмоциональном состоянии.

Так, певец уже около полугода, как разорвал отношения с экс-бойфрендом. Впрочем, звезда говорит, что ему все еще очень больно. Тем более, со временем на этом фоне у него возникла проблема с доверием к другим людям. Как утверждает MELOVIN, сейчас ему тяжело построить здоровую коммуникацию именно из-за этой травмы. К счастью, артист нашел выход и борется с этим со специалистом.

"Максимальное недоверие. Я над этим работаю. Я во всем вижу недоверие, что что-то происходит коварное. Человек из прошлого меня травмировал. Теперь мне нужно время для того, чтобы подрихтоваться. Очень тяжело", — рассказал MELOVIN в комментарии "Люкс ФМ".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Еще больше, по словам музыканта, его травмируют разговоры с общими знакомыми и случайные встречи с бывшим на светских мероприятиях. В частности, не так давно он пересекся с ним на музыкальной премии Muzvar в Киеве. Правда, экс-избранник MELOVIN не работает в шоу-бизнесе, а был просто зрителем.

"Еще до сих пор до меня доходят люди, которые рассказывают, что "а мы там что-то мутили". Трудно то, что мне все о нем напоминает. Он здесь (на музыкальной премии – прим. ред.) находится. Не из шоу-бизнеса и не из музыкальной сферы. Мне хр*ново. Мне противно и неприятно видеть его. Я злой", - высказался артист.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская заговорила о конфликтах с мужем Виталием Борисюком. Она призналась, к кому часто ревнует своего возлюбленного.

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