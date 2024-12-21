MELOVIN рассекретил, как во время войны начал больше зарабатывать и что приносит ему доход

Украинский певец MELOVIN рассекретил, как во время полномасштабной войны увеличились его заработки и что ему приносит доход.

У большинства артистов после начала российского вторжения доходы значительно снизились. Однако MELOVIN в интервью Маше Ефросининой признался, что его это не касается. Конечно, у исполнителя поубавилось концертов, но он искал возможности, как зарабатывать на своем имени. Исполнитель получает роялти, продает свой мерч, делал марафоны, где делился опытом. Исполнитель вместе с психотерапевтом разрабатывал тесты для людей, которым они помогали, и дневник ментального здоровья.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Всегда можно что-то придумать. У меня они (заработки – прим. ред.) стали больше. Не концертов стало больше, а заработков. Есть роялти. В моем случае это ощутимые деньги. У меня есть мерч, сайт, я выпускаю какую-то свою продукцию и ее раскупают. Я создаю что-то вокруг своего имени и собственного бренда. Я хотел поделиться. опытом и тем, как работал, приобретал свое что-то. Параллельно я общался с психотерапевтом, придумал с ним какие-то классные тесты, которые действительно могут помочь людям. Я выпустил дневник ментального здоровья", – поделился певец.

MELOVIN также задумывается о том, чтобы у него был доход, не связанный с творчеством. В частности, до полномасштабной войны артист уже почти готов был запускать в производство и продажу линейку собственных духов. Это пришлось отложить, но Мэл планирует вернуться к идее. Сейчас певец готовит к выпуску линейку бальзамов для губ.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У меня был опыт выпуска собственных духов и создавал я их тоже сам. Именно перед началом войны я должен был запускать свой бренд и произошло то, что произошло. Я обязательно вернусь к этой идее. Сейчас я уже готовлю очень классный бальзам для губ", — рассказал певец.

Напомним, недавно MELOVIN подтвердил роман с певицей SWOIIA. Это первые отношения исполнителя после того, как он порвал с бойфрендом, который ему изменял.

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