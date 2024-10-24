MELOVIN рассекретил, кому сделал предложение: "Девушка, в которую влюблен"

Украинский певец MELOVIN на днях заинтриговал переменами в личной жизни.

Артист опубликовал фото с загадочной девушкой и намекнул, что сделал ей предложение. Наконец-то музыкант приоткрыл занавес и поделился подробностями. Оказалось, что исполнитель действительно сделал предложение девушке, в которую долгое время был влюблен в детстве, однако речь шла не о романтическом.

MELOVIN предложил известной певице записать дуэтную песню. Исполнительница ответила согласием. Правда, ее имя Мел пока не раскрывает, а лишь показывает снимки с ней, на которых скрывает лицо.

MELOVIN с известной певицей / Фото: instagram.com/melovin_official

"Очень много разговоров и еще больше теорий о крайнем посте. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым интересом. И да, многие угадали — она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она – девушка, в которую я был влюблен долгое время в детстве! И я действительно счастлив!”, – поделился певец.

Поклонники артиста начали угадывать, с кем же их кумир запишет дуэтную песню. Мысли сошлись на Тине Кароль.

MELOVIN с известной певицей / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно MELOVIN откровенно рассказывал о своих отношениях. Артист поделился, как разошелся с любимым человеком из-за измены.

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