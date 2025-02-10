MELOVIN рассекретил свою новую профессию и раскрыл, чем сейчас занимается

Украинский певец MELOVIN рассекретил свою новую профессию и поделился чем сейчас занимается.

Исполнитель был гостем на нацотборе на "Евровидение-2025". Он вместе с другими артистами открывал грандиозный финал песней Назария Яремчука – "Усміхнися мені". Позже в гринруме MELOVIN рассекретил свои профессиональные планы.

Оказалось, что певец овладевает новой профессией. В частности, Мэл стал продюсером и занимается продюсированием артиста. Имя подопечного или подопечной исполнитель пока что не раскрывает. В то же время певец признался, что планирует в 2026 году возвращаться на нацотбор на "Евровидение", но уже в роли наставника другого артиста.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"MELOVIN в этом году стал продюсером. Поэтому надеюсь, что в следующем году я вернусь сюда со своим артистом", — поделился певец.

Напомним, 8 февраля в Украине отгремел нацотбор на "Евровидение-2025", где первое место завоевала группа Ziferblat. После победы коллектива на конкурсе букмекеры обновили свои прогнозы. Уже известно, какое место они пророчат Украине на "Евровидении", которое состоится в Базеле.

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