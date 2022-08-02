MELOVIN рассказал, как помогает украинским защитникам на передовой: "Мы очень многое сделали"

Исполнитель MELOVIN еще с начала полномасштабной войны начал заниматься волонтерством.

Когда в Украине было еще небезопасно, артист давал благотворительные концерты в Европе. Сейчас певец начал выступать на западе Украины. За время полномасштабной войны MELOVIN вместе с творческой командой сделал немало для ВСУ. Они сумели собрать для защитников 2 миллиона гривен и приобрести три автомобиля.

"У нас благотворительный концерт 11 августа в Черновцах, 13 числа во Львове, а 14-го – в Трускавце. Уже было много концертов и в Украине, и в Европе. За это время мы с командой смогли передать более 2 млн на ВСУ, успели купить три машины для военных. Мы очень многое сделали, и можно уже делать даже сведения о достижениях", — рассказал знаменитость "Фактам ICTV".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист также ответил людям, которые считают, что давать концерты во время войны неуместно. Знаменитость считает, что в столь тяжелое время нужно находить источник положительных эмоций и отвлекаться от негатива.

"Таких людей куча. У нас такая непонятная ментальность – постоянно кажется, что все не ко времени, и концерты выглядят как пир во время чумы. Музыка, любовь и все, что дает нам эмоции – все это уместно. Нельзя запрещать себе купить чашку кофе и выложить снимок в Instagram, сделать маникюр", – добавил звезда.

Отметим, MELOVIN за один свой благотворительный концерт может собрать много денег для ВСУ. Только во время своего недавнего выступления в Луцке знаменитость получила от поклонников более 66 тыс. гривен.

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