MELOVIN рассказал, как в школе его ударили головой об стену и он попал в больницу

MELOVIN рассказал, как в школе его ударили головой об стену и он попал в больницу

В школьные годы артист часто подвергался буллингу.

Украинский певец MELOVIN, который ранее рассказал, как родители восприняли его каминг-аут, вспомнил, как в школе подвергался буллингу.

В рамках флешмоба от 1+1 под хэштегом #Красивасерцем, в котором звезды и пользователи соцсетей делятся откровенными историями буллинга, моббинга, харассмента, сексизма, артист рассказал о своем опыте.

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Мэл поделился, что неоднократно становился жертвой психологического давления не только в школе, но и в профессиональной среде. По словам исполнителя, он впервые столкнулся с буллингом в третьем классе, когда на новогоднем празднике примерил образ Верки Сердючки. С тех пор, говорит MELOVIN, все и началось.

"Мне кричали: "Почему ты идешь в мужской туалет", меня ловили в коридорах, бросали рюкзак, плевали в стакан с соком, выбрасывали вещи в окно. А я пропадал в кабинете музыки — это было то место, где я чувствовал себя в своей тарелке. Я сбегал с математики, физики и шел играть на фартепиано. Я хотел быть певцом и жил своей мечтой, и это давало мне силы, потому что из-за буллинга я плакал очень много, просто навзрыд. Долгое время ничего не рассказывал родителям, пока меня не ударили очень сильно головой об стену и я не попал в больницу. Тогда в школу пришел мой отец и вступился за меня", — поделился артист.

Он добавил, что если бы не буллинг, он бы не стал тем, кем сейчас есть. MELOVIN заметил, что хочет, чтобы люди, которые сталкиваются с буллингом, знали, что несмотря ни на что, стоит достигать своей мечты.

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Также MELOVIN вспомнил, как столкнулся с буллингом во время участия в "Евровидении" в 2018 году. Артист отметил, что коллеги, известные артисты, которыми он восхищался, унижали его в соцсетях, называли "катарактой", из-за линзы в глазу:

"Буллинга в профессиональной сфере было много. Для меня это изменило все, я решил, что не хочу влюбляться в артистов, знакомиться с ними, как людьми, лучше буду увлекаться их творчеством".

Также артист рассказал, что для него красота, и вспомнил, с чем столкнулся после недавнего каминг-аута.

Напомним, что ранее MELOVIN впервые рассказал, как в 13 лет осознал свою ориентацию. Исполнитель отметил, что тогда его не окружала пропаганда и он вообще не слышал о ЛГБТ и не видел никаких фильмов с подобным подтекстом.

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