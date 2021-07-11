MELOVIN рассказал о панических атаках и признался, что проходит курс антидепрессантов

Артист поделился, что повлекло панические атаки.

Известный украинский певец MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут и признался, что он бисексуал, рассказал о панических атаках.

Так, в программе "Світське життя" артист прокомментировал смену своего имиджа. Звезду даже сравнивают с Мэрилином Мэнсоном. Со своей стороны, Костя Бочаров отметил, что ему очень комфортно в новом дерзком образе и добавил, что эту трансформацию вызвали именно панические атаки.

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"Изменение команды — это первое, второе — ты не знаешь что делать с проектом, потому что каждому надо дать зарплату. Поскольку я продюсер всего проекта, а не Игорь Кондратюк, а я не знаю, почему так все говорят, то ты сам манипулируешь всеми моментами, чтобы только твоя команда смогла заработать деньги. Моменты кризиса творчества, ты не понимаешь, что тебе нужно делать, что писать, о чем говорить, ты не понимаешь ничего и это привело к паническим атакам", — поделился звезда.

Исполнитель добавил, что обращался к психотерапевту и сейчас заканчивает курс антидепрессантов.

"Я очень благодарен, что есть врачи, не суеверия всевозможные, а надо идти к квалифицированным врачам. Надо идти, говорить о своей проблеме и помочь самому себе", — отметил Костя.

Почему Melovin переживал панические атаки

Напомним, ранее солистка группы KAZKA заявила, что она квир и прокомментировала каминг-аут MELOVIN. Александра Зарицкая подумала о нетрадиционной сексуальной ориентации.

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