MELOVIN рассказал о своих серьезных проблемах со здоровьем, возникших на фоне алкогольной зависимости

Украинский певец MELOVIN, который ранее рассекретил свои доходы, откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него возникли на фоне алкогольной зависимости.

Постоянно употреблять спиртное артист начал с началом полномасштабной войны. До этого он мог выпить в компаниях, на каких-нибудь праздниках или событиях, но не злоупотреблял с этим слишком. Уже после полномасштабного российского вторжения исполнитель стал страдать тревожностью. В интервью Маше Ефросининой артист признался, что это связано не с военными событиями, а с тем, что изменилось его мировосприятие и было непонимание, куда двигаться дальше.

"Война сделала пропасть между прошлой жизнью, и пропасть не тем, что летят ракеты и ты по-другому адаптируешься к миру, а полностью ментальную. Изменилось мировосприятие: "Кто ты такой в этом мире? Что ты хочешь сделать? О чем ты мечтаешь? Это были твои мечты или навязанные кем-то?". Начало много вытекать каких-то страхов, прошлых обид с детства, очень много всего. Это как катализатор – запустились все процессы одновременно", — признался артист.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Исполнитель говорит, что алкоголь помогал ему бороться с тревожностью. Однако это был временный эффект, поэтому приходилось употреблять спиртное снова и снова.

"Алкоголь снимал тревожность… временно. Временно тебе хорошо. А потом тебе нужно большую дозу для того, чтобы уж точно снять тревогу. А потом происходит какая-то сложная ситуация, а потом ты тянешься снова за тем, что снимает тебе тревожность вместо того, чтобы идти к психотерапевту и работать над собой", — поделился исполнитель.

Алкоголь вызвал у MELOVIN серьезные проблемы со здоровьем. В частности, артист обратился к врачу, когда у него занемела рука. Анализы показали, что у певца стеатогепатоз печени, то есть орган начал разрушаться. Кроме того, спиртное спровоцировало появление диабета. Мел сказали, если он хочет встретить свой 30-й день рождения, ему просто необходимо бросить пить.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У меня на три дня отняло левую руку, занемела полностью рука. Я испугался и пошел на полный чекап организма. Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени, то есть она начинает разрушаться. Следующая стадия – цирроз. Я пошел на УЗИ и мне женщина говорит : "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и те в возрасте за 50 лет". Потом она спросила, никто ли меня не отравлял. Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Такие запои были на неделю. Напивался до потери памяти", – признался артист.

В конце концов MELOVIN полностью отказался от алкоголя. Исполнитель уже полтора года не употребляет спиртное. Помогла ему в этом психотерапия. Кроме того, певец сменил окружение. В частности, в его творческой команде нет людей, которые пьют спиртное.

Напомним, что недавно MELOVIN признался в романе с певицей SWOIIA. Это первые отношения певца после болезненного разрыва с бойфрендом, который ему изменял.

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