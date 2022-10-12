MELOVIN рассказал о военном, которого не пускают в реанимацию к его парню

Исполнитель поднял важную тему.
Украинский певец MELOVIN в Национальный день каминг-аута, который был 11 октября, поднял важную тему прав ЛГБТ-сообщества.
В частности, на странице в Instagram артист поделился публикацией девушки по имени Алина, которая рассказала о нескольких случаях, когда однополые пары столкнулись с нарушением прав из-за того, что они не защищены юридически.
Так вот, Алина делится, что ее друга-военного, защищающего нашу страну на передовой, не пустили в реанимацию к его парню, потому что они не родственники. Еще одна история – на войне погибла медик, а у ее жены могут забрать 7-летнюю дочь, поскольку по документам это чужой ребенок.
"Не ко времени? Дай Вселенная и Боже ума! Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять рядом свободы людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов! Давайте, зажигайте костер и доставайте свои вилы! Давайте! Продолжайте мне заваливать директ! Вы пахнете красной площадью! Вы! Радикальные паблики типа "околофутбола". Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Го! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народа и умереть не страшно!" – прокомментировал сообщение Алины MELOVIN.
Артист также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой признать однополые браки.
Напомним, что в июле 2021 года украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут во время фестиваля Atlas Weekend, заявив, что он бисексуал. Артист после своего выступления поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.
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