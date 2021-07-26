MELOVIN рассказал об угрозах после признания в бисексуальности: "Я тебя порежу"

Также артист поделился, что с ним отказались работать после каминг-аута.

Украинский певец MELOVIN, который в начале июля признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о реакции людей на это.

По словам исполнителя, он совершил публичный каминг-аут, чтобы собственным примером показать, что не надо бояться быть честным. Артист призывает не бояться поговорить об этом с друзьями, с родителями.

"Для меня было очень важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг. На встречу своим родителям, рассказать друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, которые боятся этого, их мало. Боятся поговорить с родителями, боятся сказать друзьям, боятся всего", — об]яснил MELOVIN, говорится в программе "Звездный путь".

Он также признался, что ему стало обидно, что некоторые bp СМИ написалb, что таким образом он решил хайпануть.

"Меня обидело одно — когда масс-медиа начали писать, что это хайп. Ребят, какой хайп? На чем хайповать, на своей ориентации?" — отметил певец.

Поделился MELOVIN и тем, что столкнулся после публичного каминг-аута с хейтом и даже угрозами в свой адрес.

"У меня была такая ситуация, недавно на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной, потому что я признался миру, я бисексуал. Было очень много даже не хейта, угроз каких: "Я тебя порежу"... Но меня такое не пугает совсем", — заявил звезда.

Напомним, что несколько недель назад MELOVIN рассказал о панических атаках и признался, что проходит курс антидепрессантов. Артист также поделился, что повлекло панические атаки.

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