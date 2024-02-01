MELOVIN разнес песню Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria"

Артист объяснил, что именно его смущает в конкурсной композиции артисток.

Один из финалистов Нацотбора на "Евровидение-2024" MELOVIN подверг критике песню Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria".

По его словам, с этой песней нельзя ехать в Мальмё, чтобы представлять Украину на "Евровидение", говорится в ЖВЛ. Ему не нравится нарратив матери Терезы, мол, это "дьявол в рясе".

"Она была отрицательным персонажем и я бы не хотел, как гражданин Украины, чтобы этот нарратив звучал от имени всех украинцев. Но песня красивая и у меня она есть, я ее слушаю", — объяснил MELOVIN.

alyona alyona & Jerry Heil

Сам исполнитель будет бороться в финале нацотбора с песней Dreamer, которую якобы нашептал ему легендарный украинский композитор Владимир Ивасюк. По словам певца, после посещения могилы легенды во Львове, в его голове сыграла мелодия трека.

MELOVIN

Также MELOVIN не согласен с весомостью прогнозов букмекеров, ведь по его наблюдениям они не сбылись в 2018-м, когда он представлял Украину на "Евровидении". Как и в прошлом году – делали ставки на Jerry Heil, а поехали TVORCHI.

Напомним, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится уже 3 февраля. Подробнее об участниках нацотбора и их песнях, а также где можно будет посмотреть трансляцию – читайте в нашем материале.

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