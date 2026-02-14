MELOVIN разошелся с женихом-военным через два месяца после помолвки

MELOVIN и его бывший жених / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN разошелся с женихом-военным Петром, с которым обручился в ноябре прошлого года.

О разрыве с возлюбленным артист объявил в Instagram-stories. Исполнитель опубликовал фото, на котором держал в руке обручальное кольцо. В то же время певец обратился к бывшему возлюбленному и поблагодарил его за пройденный вместе опыт.

MELOVIN не стал комментировать разрыв и называть причины такого решения. Вместо этого музыкант попросил уважать их приватность и не задавать лишних вопросов.

"Спасибо за опыт. Уважаемые медиа, для моего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать", - коротко написал артист.

MELOVIN сообщил о разрыве с женихом / © instagram.com/melovin_official

Отметим, об отношениях MELOVIN с военным Петром мало что известно. Артист рассекретил их в прошлом году 23 ноября. Именно тогда Петр сделал предложение певцу на Майдане Независимости. Правда, не все искренне верили в их роман и подозревали пару в "пиаре".

Напомним, в начале этого года MELOVIN удивил заявлением о завершении карьеры. Артист уже назвал причину своего решения.