ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
5638
Время на прочтение
1 мин

MELOVIN разошелся с женихом-военным через два месяца после помолвки

Артист обратился к бывшему избраннику и поблагодарил его за опыт.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
MELOVIN и его бывший жених

MELOVIN и его бывший жених / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN разошелся с женихом-военным Петром, с которым обручился в ноябре прошлого года.

О разрыве с возлюбленным артист объявил в Instagram-stories. Исполнитель опубликовал фото, на котором держал в руке обручальное кольцо. В то же время певец обратился к бывшему возлюбленному и поблагодарил его за пройденный вместе опыт.

MELOVIN не стал комментировать разрыв и называть причины такого решения. Вместо этого музыкант попросил уважать их приватность и не задавать лишних вопросов.

"Спасибо за опыт. Уважаемые медиа, для моего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать", - коротко написал артист.

MELOVIN сообщил о разрыве с женихом / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN сообщил о разрыве с женихом / © instagram.com/melovin_official

Отметим, об отношениях MELOVIN с военным Петром мало что известно. Артист рассекретил их в прошлом году 23 ноября. Именно тогда Петр сделал предложение певцу на Майдане Независимости. Правда, не все искренне верили в их роман и подозревали пару в "пиаре".

Напомним, в начале этого года MELOVIN удивил заявлением о завершении карьеры. Артист уже назвал причину своего решения.

Дата публикации
Количество просмотров
5638
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie