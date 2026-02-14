- Дата публикации
MELOVIN разошелся с женихом-военным через два месяца после помолвки
Артист обратился к бывшему избраннику и поблагодарил его за опыт.
Украинский певец MELOVIN разошелся с женихом-военным Петром, с которым обручился в ноябре прошлого года.
О разрыве с возлюбленным артист объявил в Instagram-stories. Исполнитель опубликовал фото, на котором держал в руке обручальное кольцо. В то же время певец обратился к бывшему возлюбленному и поблагодарил его за пройденный вместе опыт.
MELOVIN не стал комментировать разрыв и называть причины такого решения. Вместо этого музыкант попросил уважать их приватность и не задавать лишних вопросов.
"Спасибо за опыт. Уважаемые медиа, для моего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать", - коротко написал артист.
Отметим, об отношениях MELOVIN с военным Петром мало что известно. Артист рассекретил их в прошлом году 23 ноября. Именно тогда Петр сделал предложение певцу на Майдане Независимости. Правда, не все искренне верили в их роман и подозревали пару в "пиаре".
Напомним, в начале этого года MELOVIN удивил заявлением о завершении карьеры. Артист уже назвал причину своего решения.