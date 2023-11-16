MELOVIN резко отреагировал на пожелание юзеров получить контузию на войне: "Гадко смотреть"

Украинский певец MELOVIN эмоционально прокомментировал пожелание подписчицы получить контузию на фронте.

В своем фотоблоге звезда опубликовал видео, в котором ответил на предложение подписчицы пойти на передовую и получить контузию. Женщина обеспокоена несправедливостью. По словам юзера, ее муж находится на линии огня с начала войны, пока певец просто "сидит".

"Пусть идет на фронт, где мой муж уже один год и семь месяцев. Пусть попытается перенести контузию. А то сидит косоглазый. Противно смотреть", - идется в сообщении женщины по имени Маргарита.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

После прочтения этих строк, MELOVIN очень рассердился. Он отметил, что такого рода упреки для него равнозначны пожеланию смерти. Однако певец не стал агрессивно отвечать, только пожелал здоровью мужу комментатора.

"Я в ах*е, Маргарита, от вас, любящей жены, как вы пишете, которая желает кому-то пережить контузию. Я вам желаю только любви, выдержки и сил. И чтобы ваш муж был живым и здоровым, и чтобы вы его дождались. Вам явно тяжело", - ответил артист.

MELOVIN записал эмоциональный ответ юзеру, которая пожелала ему контузии на войне

Однако в конце своего видеообращения украинский певец признался, что ему так и не удалось понять такой агрессии и злобы.

Напомним, недавно певец MELOVIN сообщил о наследственной неизлечимой болезни. На днях звезда рассекретил свой диагноз.

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