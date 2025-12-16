MELOVIN резко ответил продюсеру нацотбора Джамале после ее обиды на него: "Токсично и высокомерно"

MELOVIN и Джамала

Украинский певец MELOVIN публично отреагировал на слова Джамалы, которая недавно выразила недоразумение из-за его решения отказаться от участия в нацотборе на "Евровидение-2026".

Джамала, которая в этом году стала продюсером нацотбора на «Евровидение-2026», ранее говорила, что обижена на MELOVIN. По ее словам, певец подал заявку, прошел в лонглист, однако впоследствии отказался от участия, объяснив это желанием уступить место более молодым артистам. В то же время сама Джамала озвучила другую версию событий.

Певица ранее рассказывала, что лично звонила MELOVIN, но тот отказался от участия, аргументировав решение запланированным концертом. Продюсер призналась, что восприняла такой ответ как безответственный и написала ему, что «обиделась».

Именно этот фрагмент MELOVIN опубликовал в своем фотоблоге, после чего публично выразил свою позицию и заявил о своем возмущении от тона, в котором продюсер конкурса прокомментировала ситуацию. В сторис в Instagram певец не скрывал раздражения и резко отреагировал на формулировку Джамалы.

«„Концерт или что-то там ла-ла-ла-ла“. Джамала, это супер токсично и высокомерно. Я перестаю понимать тебя», — написал артист.

Джамала о MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Кроме этого, MELOVIN решил еще больше объяснить свое решение и обратился к подписчикам с личным месседжем. Певец отметил, что отказ — это не проявление слабости, а осознанный выбор, особенно когда речь идет о психоэмоциональном состоянии.

«Я желаю каждому из вас никогда не бояться сказать „нет“, если вы в чем-то передумали. Если поняли, что не в том психоэмоциональном состоянии. Не стыдно сказать „нет“. „Евровидение“ — это не то, от чего зависит твоя жизнь», — подчеркнул MELOVIN.

Сторис Melovin / © instagram.com/melovin_official

