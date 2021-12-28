MELOVIN сделал откровенное признание, что у него был секс только с мужчинами

MELOVIN сделал откровенное признание, что у него был секс только с мужчинами

У артиста не было интимной близости с девушками.

Певец MELOVIN летом совершил каминг-аут.

После этого вокруг личной жизни исполнителя появилось немало сплетен. Особенно после того, как Мэл рассказал, что шесть лет встречался с парнем. Поэтому некоторые фанаты начали считать, что артист действительно бисексуал. Впрочем, звезда хоть и признался, что у него был секс только с мужчинами, однако девушки ему тоже нравятся.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Это очень глупо говорить, что я гей. Люди, которые это говорят, они не знают меня лучше, чем я себя. Они не знают, какие у меня отношения. Это все очень дико", — поделился певец на YouTube-канале DOROTYE.

Впрочем, знаменитость признался, что ему хотелось бы уже найти свою вторую половинку. Неважно, кто это будет: девушка или мужчина.

Кстати, звезда также намекнул, что в этом году впервые по-настоящему влюбился. Скорее всего, избранником певца был мужчина.

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