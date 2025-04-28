MELOVIN сделал откровенное заявление о романе с коллегой SWOIIA: "Это не буквальная любовь"

MELOVIN и SWOIIA

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Украинский певец MELOVIN рассекретил подробности отношений с коллегой SWOIIA.

Пара после публичного проявления чувств все меньше афиширует свой роман. Артист объяснил, что до сих пор продолжает наслаждаться временем со SWOIIA. По словам Melovin, их отношения можно назвать платоническими. В частности, звезды много проводят время в одиночестве, беспокоятся друг о друге, но интим при этом отсутствует. В свою очередь певец утверждает, что судьба свела их для залечивания травм из прошлого.

"Между нами были настолько теплые отношения, что мы могли проснуться вместе в постели, платонически, без секса. При этом мы не планируем ничего серьезно. Это не буквальная любовь. Но я это называю романтическими отношениями. Это не та любовь, когда вы занимаетесь сексом. Я часто был у Кати, будил ее, мы шли гулять, она ко мне приезжала… Это были отношения без качелей. Иногда так и нужно полечить друг друга после негативного опыта. Потому что у нее была негативная история в прошлом и у меня тоже. Поэтому это выглядело так, что мы якобы пойдем под венец. Потому что действительно это было искренне", — объяснил Melovin в интервью Славе Демину.

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MELOVIN и SWOIIA / © instagram.com/melovin_official

Сейчас Melovin и SWOIIA больше склоняются к отношениям без обязательств. Исполнитель признается, что их романтика не такая, как все привыкли воображать, а вне шаблонов. В частности, большее значение для обоих сейчас играет родство душ и забота, окутанная романтикой.

"Романтика сопровождала и до сих пор сопровождает наши отношения. Но мы реально вытирали друг другу слезы. Мы звоним и рассказываем истории, которые никто никогда не будет знать. Это платоническая любовь, когда ты готов приехать, вытереть слезы и купить ей что-то вкусненькое. Для меня это легкие романтические отношения, не обязывающие ни к чему", — добавил артист.

Напомним, недавно певец Дантес показался с избранницей и как с ней романтично время проводит.