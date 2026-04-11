MELOVIN шокировал, как в Киеве отыграл концерт с убытками в почти миллион гривен: "Кредиты отдавал"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN шокировал, как его концерт в Киеве обернулся убытками в почти миллион гривен.

Артист еще в начале декабря прошлого года выступил в одном из столичных клубов. Однако концерт знаменитости не окупился. На проекте "Розмов" MELOVIN признался, что остался с убытками в размере 800 тысяч гривен. Произошло это потому, что певец организовывал масштабное и качественное шоу, что стоило ему немало средств.

"У меня концерт был 5 декабря (в Киеве - прим. ред.). Он вышел в минус 800 тысяч. Я пока кредиты отдавал. Захотел сделать огромное шоу, чтобы это была Америка. Построил сцену, не знаю, сколько там метров было, кажется, 12, куча света, эти двери, строение на сцене, где скрипачки, барабаны", - говорит артист.

MELOVIN уверяет, что ни о чем не жалеет. По словам исполнителя, его концерт действительно был качественным и прекрасно сделанным. Что касается убытков, то у артиста остались кредиты, но он их уже погасил.

"Это было очень дорого, но это было очень качественно. Это было очень красиво. Это невозможно было окупить, потому что я хотел очень красиво. Ну, я и потратился. Сейчас все позакрывал (кредиты - прим. ред.)", - подытожил певец.

Напомним, недавно родительский дом MELOVIN в Одессе пострадал в результате вражеского "прилета". Артист уже рассказал о последствиях обстрела и о состоянии близких.