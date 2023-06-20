MELOVIN со скандалом покинул известное шоу из-за резких шуток о ЛГБТ

Украинский певец MELOVIN был вынужден уйти со съемок стендап-шоу из-за оскорбительных высказываний в сторону представителей ЛГБТ-сообщества.

Скандал случился при записи YouTube-проекта "Биография" в одном из киевских клубов. MELOVIN стал приглашен гостем на шоу, однако с негодованием бросил микрофон и покинул съемочную площадку из-за некорректных высказываний со стороны других участников.

Сразу после неприятной ситуации певец записал эмоциональное видеообращение в своем Instagram и объяснил свою позицию.

"Шутки превратились в банальный буллинг без чувства юмора. Когда затронули тему ЛГБТ+, пошли стереотипы. Чтобы речь шла только обо мне — это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей сообщества, таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны. И интересы которых я достаточно давно защищаю. Присутствовать на шоу, где при мне оскорбляют целый слой, где пропагандируют нетерпимость к иначе, тем более в момент, когда Украина избрала путь к европейским ценностям", — высказался певец.

Артист отметил, что сейчас во всем мире с уважением относятся к представителям сексуальных меньшинств и празднуют Луну гордости. Поэтому, MELOVIN просто не может понять, почему до сих пор в Украине некоторые люди демонстрируют свое неуважение к другим.

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТК+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?", — добавил артист.

Отметим, что сам MELOVIN также является представителем ЛГБТ-сообщества. Артсит совершил каминг-айт и заявил о том, что является бисексуалом.

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