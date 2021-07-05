MELOVIN совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной на сцене Atlas Weekend

Поцелуй не показали в эфире.
Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут.
Артист публично заявил, что он бисексуал. Так, во время выступления на фестивале Atlas Weekend артист поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.
"Мы — сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателями которых я был сегодня. Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, было вырезано из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу... И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", — заявил звезда.
В комментариях звезды и фаны поддержали исполнителя. Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: "Мэл! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой — самая большая ценность!!! Люблю за смелость!".
- Горжусь тобой! Аплодирую стоя
- Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя
- Неожиданно, но вау
- Молодец! Горжусь
Напомним, ранее MELOVIN назвал самую неприличную сплетню о себе. Также певец ответил, свободно ли его сердце.