MELOVIN совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной на сцене Atlas Weekend

Поцелуй не показали в эфире.

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут.

Артист публично заявил, что он бисексуал. Так, во время выступления на фестивале Atlas Weekend артист поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.

"Мы — сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателями которых я был сегодня. Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, было вырезано из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу... И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", — заявил звезда.

В комментариях звезды и фаны поддержали исполнителя. Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: "Мэл! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой — самая большая ценность!!! Люблю за смелость!".

Горжусь тобой! Аплодирую стоя

Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя

Неожиданно, но вау

Молодец! Горжусь

Напомним, ранее MELOVIN назвал самую неприличную сплетню о себе. Также певец ответил, свободно ли его сердце.

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