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MELOVIN спел по-новому хит Пугачевой и метко высмеял россиян

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1161
Время на прочтение
2 мин
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MELOVIN спел по-новому хит Пугачевой и метко высмеял россиян

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист прямо со сцены спел – "гори спокійно, русня".

Украинский исполнитель MELOVIN недавно отыграл концерт в Киеве, где спел собственную версию хита российской певицы Аллы Пугачевой — "Живи спокойно, страна".

Артист заменил слова в композиции и посвятил ее оккупантам, которые враждебно вторглись в Украину. В частности, MELOVIN в собственной версии хита рассказал, какая участь ждет захватчиков. Исполнитель поет такие строки: "Ти будеш гарним добривом для нас, якщо на нашу землю знову положиш "глаз", "гори спокійно русня, спецоперація така" и прочее.

MELOVIN опубликовал в Instagram соответствующее видео, где он исполняет переделанный хит Пугачевой.

Кстати, концерт артиста в Киеве был благотворительным. Собранные благодаря продаже билетов средства команда певца передала на покупку беспилотника.

"Благодарю наши Вооруженные силы Украины за возможность продолжать делать свое дело! На своем музыкальном и культурном фронте мы сделаем все, чтобы вы и дальше получали необходимое для победы! Поэтому мы передали средства на беспилотник для 1-й отдельной бригады имени Ивана Богуна. Слава Украине !" – прокомментировал певец.

Напомним, концерт MELOVIN не прошел без неприятных инцидентов. "Тетушки" пытались сорвать выступление артиста и устроили митинг против ЛГБТ-сообщества.

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Дата публикации
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