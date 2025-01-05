MELOVIN стал крестным отцом и растрогал фото с малышом во время таинства в храме

Популярный украинский певец MELOVIN растрогал радостной новостью.

В своем фотоблоге исполнитель признался, что недавно он стал крестным отцом. Его крестником стал маленький Тимофей – сын его друзей. Для такого особенного дня MELOVIN выбрал полностью черный лук и длинное пальто. Малыша его родители нарядили в белый костюм и пинетки. На кадрах заметно, как счастливый артист в храме позирует с маленьким мальчиком на руках и время от времени развеселяет его.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

После обряда крещения MELOVIN выразил свои эмоции и пожелал своему крестному сыну счастливой судьбы в будущем. Кроме того, обратился к родителям Тимофея и выразил им слова поддержки, отметив, что всегда будет рядом.

"Пусть жизнь твоя будет яркой и полной счастливых приключений, поддержкой Вселенной, и любовью, Тимофей. Дима, Аня, желаю вам мудрости и безусловной любви в воспитании маленького принца! А я теперь всегда рядом", — восхитил певец.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая также стала крестной мамой. Знаменитость показала чувственные фото с крошечной дочкой на руках в храме.

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