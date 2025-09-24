MELOVIN удивил многочисленными уколами и процедурами красоты: "У меня сделаны губы и подбородок"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MELOVIN удивил многочисленными уколами и процедурами красоты.

Исполнитель не стесняется признаться, что прибегает к различным манипуляциям во внешнем виде. На подкасте "Поза сценою" артист говорит, что колет ботокс с 19 лет, чтобы избавиться от мимической морщины между бровями. Также в лице исполнителя есть филлеры. В частности, у MELOVIN сделан подбородок и губы. А вот что касается скул, то певцу не нужно с ними никаких манипуляций, достаточно просто похудеть.

"Я колю ботокс с 19 лет. У меня очень глубокая мимическая есть морщина между бровями. Она очень глубокая, и я ее всегда исправлял, подкалывал и все было прекрасно. В моем лице есть ботокс, есть филлеры. У меня сделаны губы, у меня немножко сделан подбородок. У меня нет скул, я их не делаю, у меня все хорошо, просто худеешь на 20 кг и все прекрасно. А кроме этого - это полимолочная кислота, какие-то уколы красоты, витамины. Я делал под глаза уколы, коллаген колол", - откровенно рассказал артист.

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Исполнитель также отмечает, что мужчинам тоже необходим уход за внешностью. По словам певца, различные уколы и процедуры красоты - это вполне нормальная практика.

Напомним, недавно MELOVIN попадал в психиатрическую больницу. Исполнитель уже раскрыл свой диагноз.