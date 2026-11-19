MELOVIN

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Украинский певец MELOVIN рассказал, как приспосабливается к отключениям света, где проводит вечера во время блекаутов и сколько времени может пользоваться инвертором без подзарядки.

Артист признался, что длительные отключения электроэнергии даются ему непросто. Вместо того чтобы оставаться дома в темноте, он часто садится в автомобиль и ездит по городу. Так певец пытается отвлечься, слушает музыку и находит места, где можно провести время вне четырех стен. Компанию ему иногда составляет собака. В рамках проекта «Наедине с Гламуром» MELOVIN также рассказал, что еще в прошлом году приобрел инвертор, однако его мощности не всегда хватает на длительные отключения. Поэтому артисту приходится следить за потреблением электроэнергии.

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«Что касается блекаутов — ужасно переживаю. Сижу в машине. Катаюсь по городу и таким образом немного растягиваю время, слушаю музыку. Последнее, что я послушал, – это альбом Jamala. Полностью 55 минут, скорость 40, чтобы оттянуть дорогу домой», — рассказал певец.

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MELOVIN

По словам Melovin, инвертор он приобрел после того, как понял, что без дополнительного источника питания будет сложно. Устройство работает около восьми часов, однако на полноценный день без электричества этого не хватает. Чтобы продлить его работу, артист пытается выключать холодильник в определенные моменты. А вечера без света помогают пережить обычные свечи, которые он очень любит.

«Я купил еще в прошлом году, после того как понял, что мы так не справимся. Его хватает где-то на восемь часов, то есть на полный блекаут в течение дня его не хватает. А так у меня много свечей. Ледленты – не моя история, а свечи обожаю», – поделился MELOVIN.

MELOVIN

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Напомним, недавно MELOVIN признался в мечте о бисексуальном романтическом реалити и заявил, что сам искал бы там любовь.

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