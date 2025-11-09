MELOVIN удивил откровенностями о предпочтениях в отношениях и раскрыл, есть ли у него любимый человек

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MELOVIN открыто рассказал о своем личном состоянии и поделился, почему сейчас не состоит в отношениях.

Певец признался, что его сердце уже долгое время свободно, поскольку не зажило после измены экс-партнера. Впрочем, MELOVIN отметил, что хотел бы иметь рядом любимого человека. Об этом артист рассказал в видео блогера Николаса Кармы.

«Сейчас я не в отношениях, но, конечно, хотелось бы, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы делить жизнь», — искренне поделился исполнитель.

Реклама

MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

Также звезда откровенно рассказал о своем опыте в отношениях, отметив, с кем ему легче и интереснее строить отношения. Поскольку Melovin открыто говорит о своей бисексуальности, ему задали прямой вопрос: с ним комфортнее: мужчинами или женщинами?

По словам Melovin, сейчас он наблюдает за собой и своей жизнью и не торопит события, но оставляет двери открытыми для новых отношений: «По собственному опыту, легче с парнями, потому что я их максимально понимаю, но интереснее с девушками».

Напомним, недавно MELOVIN и alyona alyona объединили голоса впервые и презентовали трек «Не похожие», поделившись интересной историей его создания. Артисты рассказали, что работа над песней была совсем неординарной, и слушателей ждет неожиданный результат.