- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
MELOVIN удивил откровенностями о предпочтениях в отношениях и раскрыл, есть ли у него любимый человек
Певец поделился переживаниями после разрыва и мыслями об отношениях с мужчинами и женщинами.
Украинский певец MELOVIN открыто рассказал о своем личном состоянии и поделился, почему сейчас не состоит в отношениях.
Певец признался, что его сердце уже долгое время свободно, поскольку не зажило после измены экс-партнера. Впрочем, MELOVIN отметил, что хотел бы иметь рядом любимого человека. Об этом артист рассказал в видео блогера Николаса Кармы.
«Сейчас я не в отношениях, но, конечно, хотелось бы, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы делить жизнь», — искренне поделился исполнитель.
Также звезда откровенно рассказал о своем опыте в отношениях, отметив, с кем ему легче и интереснее строить отношения. Поскольку Melovin открыто говорит о своей бисексуальности, ему задали прямой вопрос: с ним комфортнее: мужчинами или женщинами?
По словам Melovin, сейчас он наблюдает за собой и своей жизнью и не торопит события, но оставляет двери открытыми для новых отношений: «По собственному опыту, легче с парнями, потому что я их максимально понимаю, но интереснее с девушками».
Напомним, недавно MELOVIN и alyona alyona объединили голоса впервые и презентовали трек «Не похожие», поделившись интересной историей его создания. Артисты рассказали, что работа над песней была совсем неординарной, и слушателей ждет неожиданный результат.