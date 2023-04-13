MELOVIN устроил пышную вечеринку в стиле семейки Аддамсов по случаю 26-летия

Артист также в свой день рождения трогательно обратился к родителям.

На днях в украинского исполнителя MELOVIN был праздник. 11 апреля в артиста был день рождения.

Певцу исполнилось 26 лет. По случаю праздника MELOVIN устроил пышную вечеринку, куда пригласил немало друзей и родных. А вот праздник в честь дня рождения был необычным, а в стиле мрачной семейки Аддамсов.

"Моя любимая семейка Аддамсов. Спасибо всем за поздравления с днем рождения! За вашу любовь и улыбки. Вперед к новым вершинам!" – поблагодарил гостей артист.

MELOVIN празднует день рождения / Фото: instagram.com/melovin_official

Посвятил трогательный пост MELOVIN и родителям. Он адресовал маме и папе теплые слова отца благодарности.

"Как Ньютону свалилось на голову яблоко, так и я появился в вашей жизни. Причудливое, непредсказуемое и наполненное вечными открытиями! Я люблю вас! Мам, пап, за большим столом я видел в ваших глазах что-то невероятное, как холодная роса на глазах, мечтательное и то, что гордится, как мной, так и моим окружением. Я очень благодарю, что Вселенная подарила мне именно вас, а вам — маленького меня. Мои друзья, мои учителя, моя семья, моя опора, моя вера в себя. Спасибо!" – обратился к родителям певец.

Напомним, недавно у папы MELOVIN был день рождения. Певец показывал, как трогательно поздравлял отца с юбилеем.

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