MELOVIN в новом образе обнажил торс и взбудоражил воображение фанов пикантными кадрами

Украинский певец, участник финала национального отбора на "Евровидении-2024" MELOVIN обнародовал серию горячих кадров с пикантной фотосессии.

Накануне Нацотбора артист решил сделать фотосессию для песни, с которой он собирается покорять конкурс "Евровидение". Так, в новом образе с кардинально измененной прической MELOVIN ошеломил черно-белыми снимками. На фото певец предстает в джинсах с обнаженным торсом.

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

Кстати, на некоторых кадрах заметно присутствие и других людей. В частности, виднеются руки, касающиеся торса.

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоты: TikTok mr.melovin

В свою очередь поклонники были в восторге от красоты и харизмы звезды и также поделились впечатлениями от прослушивания конкурсной песни MELOVIN:

Сижу с открытой челюстью и кайфую от тебя!

Песня огонь и фотосессия огонь

Песня так же горяча и прекрасна, как и эта фотосессия

Ой, тебя там постепенно раздевают! Песня крутая

Скорее, хочу увидеть фотографии с этой фотосессии

Напомним, недавно своими горячими снимками поделилась звезда "Женского Квартала" Лера Товстолес. Артистка топлесс попозировала на пляже Тенерифе.

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