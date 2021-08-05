MELOVIN в трико показал мышцы и заявил, что он "альфач в душе"

Также артист заметно похудел.

Известный украинский певец MELOVIN, который недавно рассказал, как осознал свою бисексуальность, снова ошарашил поклонников.

На этот раз артист поразил фанов необычным фото. На своей странице в Instagram певец опубликовал снимок, на котором он предстал перед зеркалом в черном трико и заявил, что он чувствует себя альфа-самцом.

MELOVIN альфа-самец / instagram.com/melovin_official

"Когда в душе альфач", — написал MELOVIN.

Однако, фаны саркастически спросили звезду, что именно Константин имел в виду: он самец в "душЕ" или в "дУше".

Отметим, на снимке видно, что артист значительно подкачал свое тело. У него появились упругие мышцы на руках, и уменьшился живот, который некоторые поклонники заметили во время его выступления на Atlas Weekend.

MELOVIN живот / instagram.com/melovin_official

Также веки MELOVIN, уже как по традиции, накрасил черными тенями, а волосы певец уложил назад. В ухе звезды красовались две серьги.

Напомним, недавно артист публично заявил, что он бисексуал. Так, во время выступления на фестивале Atlas Weekend артист поцеловал девушку, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной. Также MELOVIN поделился тем, что столкнулся после публичного каминг-аут с хейтом и даже угрозами в свой адрес.

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