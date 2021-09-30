MELOVIN в женском образе и возвращение Гвоздевой: каким будет пятый эфир "Танцев со звездами"

MELOVIN в женском образе и возвращение Гвоздевой: каким будет пятый эфир "Танцев со звездами"

Вечер будет посвящен кино.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится пятый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Вечер, на который всю неделю ждала страна, будет посвящен украинскому и мировому кино. Перед своими выступлениями звезды покажут, как проходят их репетиции, и расскажут, какие на самом деле отношения внутри пар.

Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук / пресслужба каналу "1+1"

В вечер мирового кино пары и судьи перевоплотятся в ярких киношных персонажей. Так, прима-балерина и самая строгая судья проекта Екатерина Кухар появится в образе Круэллы, украино-американский танцовщик и судья Макс Чмерковский примеряет образ вампира, а в кого превратится Влад Яма, станет известно совсем скоро.

К судьям в это воскресенье присоединится победительница "Танцев со звездами-2", танцовщица Илона Гвоздева, которая одержала победу вместе с юмористом Игорем Ласточкиным.

Илона Гвоздева / пресслужба каналу "1+1"

А вот вести балкон будет ее партнер в третьем сезоне шоу, юморист Юрий Ткач.

Юрий Ткач / пресслужба каналу "1+1"

Пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова, которая в прошлом эфира ошеломила своей откровенностью, примеряет яркий образ Прони Прокоповны и Свирида Голохвастого из фильма "За двумя зайцами".

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / пресслужба каналу "1+1"

Артист Олег Фагот Михайлюта, который в прошлом эфире снова был в шаге от вылета, воплотит один из образов легендарного украинского кино "Тени забытых предков". Актер Артур Логай вместе с партнершей Анной Карелиной воплотят на паркете историю любви из сериала "Моя улюблена Страшко". Аня примеряет образ трогательной умницы Насти Глушко, которая влюблена в своего шефа.

Артур Логай и Анна Карелина / пресслужба каналу "1+1"

Певица Джамала, которая в минувшее воскресенье пообещала, что покинет шоу, если не научится танцевать до 7 эфира, попытается покорить зрителей и судей танцем в трогательном образе с итальянского фильма "Запах женщины".

Джамала и Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

А вот олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжит открывать в себе не только танцевальные, но и актерские способности, воплотив вместе с Дмитрием Дикусаром вечную историю любви из фильма "Титаник". Олимпийский чемпион Стас Горуна будет танцевать джайв в образе одного из героев культового украинского кино "Скажене весілля". А вот эпатажный MELOVIN решил посоревноваться с судьей шоу Екатериной Кухар и тоже появится в образе Круэллы. А вот кому удастся перевоплотиться лучше, зрители увидят уже в воскресенье.

MELOVIN и Лиза Русина / пресслужба каналу "1+1"

В пятом прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Покинет шоу и пара, набравшая наименьшее количество голосов.

Проголосовать за пары можно с помощью SMS, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Продолжается продажа билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно почувствовать себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите "Танцы со звездами" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, в четвертом эфире "Танцев со звездами" Фаготу стало плохо, а Власова призналась, что хотела уйти из шоу. Также участники впервые рассказывали свои секреты и удивляли горячими латинскими танцами. Как прошел вечер и кто покинул проект, читайте здесь.

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