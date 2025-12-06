MELOVIN во время концерта получил от жениха немалый сюрприз и обратился к нему со сцены

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN отгремел яркий концерт в Киеве, посвященный его новому альбому.

Артист по случаю 10-летия карьеры подготовил немало сюрпризов для своих фанов — звездные дуэты, зрелищные номера, осуществлял мечты. Зажигательный вечер, который состоялся 5 декабря, сопровождался элементами спектакля и мистики и одновременно имел благотворительную миссию. К слову, такое шоу обошлось MELOVIN в кругленькую сумму — 1 200 000 грн, пишет Сцена.ua в Instagram.

В течение концерта выяснилось, что поддержать музыканта также пришел его новоиспеченный жених, парамедик ВСУ Петр Злотя. Более того, он решил удивить избранника подарком — роскошным большим букетом роз. Однако на сцену военный не вышел. Счастливый MELOVIN сразу отреагировал на такой сюрприз и обратился к Петру с благодарностью и даже поставил его в пример.

MELOVIN с подарком от жениха / © instagram.com/melovin_official

«Спасибо, Петь, спасибо, любимый. Чтобы вы все жили с такими цветами!» — провозгласил со сцены артист.

Отметим, MELOVIN и Петр обручились в конце ноября. Военный сделал предложение певцу в центре Киева с кольцом и букетом из 501-й розы.

Напомним, недавно состоялся еще один масштабный концерт MONATIK в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и рассказала самое интересное о шоу.