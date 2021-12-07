MELOVIN возмутился, что украинским артистам нельзя выступать в России: "Они деньги привозят"

Артист признается, что ему страшно выступать в РФ.

Певец MELOVIN решил высказать свою позицию по поводу концертов украинских артистов в России.

На YouTube-канале "Украинская правда" исполнитель рассказал, что не из тех, кто считает, что "музыка вне политики". Впрочем, его возмущает то, что российские артисты могут спокойно приезжать в нашу страну. Украинцы же если поедут в Россию, то они будут изгнанниками. Хотя все заработанные деньги артисты привозят в Украину.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Я ведь не из тех, кто скажет: "Музыка вне политики". Я, конечно, понимаю это все. Но огорчает тот факт, что к нам ездить с концертами русским артистам можно, а украинским артистам (ред. – в Россию) нельзя – стыд, позор. Хотя наши артисты привозят деньги", — прокомментировал Мел.

К слову, сам певец не прочь дать в России свой концерт. Он говорит, что у него там много фанатов. Хотя звезда признается, что ему страшно там выступать. Звезда боится осуждения украинцев.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Я хотел бы, конечно, поехать там выступить, у меня там много фанатов. Понимаю, что могу там собрать зал. Но страшно. Сразу станешь антигероем в Украине. Это страшно, когда ты не можешь приехать в родную страну, где тебя считают просто изгнанником. И у меня внутри борется желание стать более масштабным в других странах, где тебя понимают, и вместе с тем вернуться и быть изгнанником в своей стране", — подытожил артист.

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