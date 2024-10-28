MELOVIN впервые показал известную певицу, которой "сделал предложение"

Украинский певец MELOVIN расставил все точки над "і" в личной жизни.

Дело в том, что на днях певец озадачил Сеть неоднозначным заявлением. Артист опубликовал фото с таинственной девушкой и написал, что она сказала ему "да". Поэтому фаны заподозрили его в новом романе, который звезда тщательно скрывал все это время. Несколько дней MELOVIN не раскрывал карт и держал интригу. В итоге, вышел на связь и объяснил, что это предложение касалось нового дуэта и предложил угадать, кто бы это мог быть.

Мнения фанатов MELOVIN разделились. Эту роль приписывали Тине Кароль, Юлии Саниной, Наде Дорофеевой. Однако, как оказалось, загадочной исполнительницей на фото была SWOIIA, которая ранее выступала как Ассоль.

MELOVIN и SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Подходящим фото со SWOIIA певец поделился в Instagram и также опубликовал фрагмент их песни. Новая композиция будет посвящена любви.

Напомним, недавно MELOVIN засветился на концерте Оли Поляковой в Киеве. Редакция ТСН.ua также делилась, кто еще из звезд посетил зажигательное шоу Королевы ночи.

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