Украинский певец MELOVIN впервые признался, что страдает неизлечимой болезнью.

Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Артист раньше не решался поделиться новостью о своем недуге, ведь сам был шокирован и пытался собраться в кучу. По словам MELOVIN, именно из-за болезни он заметно похудел.

"У меня неизлечимая болезнь, которая, к сожалению, не лечится. Я давно хотел это рассказать, но просто сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашивали меня, почему я так резко похудел, как вы пишете, похорошел. Все не просто так. Я хочу поделиться этим с вами, потому что вы моя семья. Трудно было с этим собраться и рассказать", — признался артист.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Исполнитель не стал пока вдаваться в подробности и называть свой диагноз, однако пообещал, что со временем это сделает. В то же время певец признался, что долгое время проходил медицинские обследования, а также намекнул, что его болезнь приобретенная.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я долго проходил разные медицинские обследования, исчезал и не появлялся в соцсетях. Затем в один момент я начал активно вести свою жизнь, потому что понял, когда, как не сейчас, это делать. Я надеюсь, вы меня поддержите. Все подробности я хочу рассказать вам как можно лично", — добавил исполнитель.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Между тем фанаты MELOVIN предполагают, что у артиста стеатогепатит. В подтверждение этому есть лист с выводом врачей, которым певец поделился в сторис. Там указано, что предварительный диагноз – стеатогепатит с выраженной активностью.

Вывод врачей касательно болезни MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно ведущий Богдан Шелудяк рассказал о своей тяжелой болезни. Шоумену диагностировали синдром Гиена-Барре. На днях Богдан показал, как выглядит после двух недель лечения.

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