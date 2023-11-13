Артист долгое время проходил разные медицинские обследования.
Украинский певец MELOVIN впервые признался, что страдает неизлечимой болезнью.
Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Артист раньше не решался поделиться новостью о своем недуге, ведь сам был шокирован и пытался собраться в кучу. По словам MELOVIN, именно из-за болезни он заметно похудел.
"У меня неизлечимая болезнь, которая, к сожалению, не лечится. Я давно хотел это рассказать, но просто сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашивали меня, почему я так резко похудел, как вы пишете, похорошел. Все не просто так. Я хочу поделиться этим с вами, потому что вы моя семья. Трудно было с этим собраться и рассказать", — признался артист.
Исполнитель не стал пока вдаваться в подробности и называть свой диагноз, однако пообещал, что со временем это сделает. В то же время певец признался, что долгое время проходил медицинские обследования, а также намекнул, что его болезнь приобретенная.
"Я долго проходил разные медицинские обследования, исчезал и не появлялся в соцсетях. Затем в один момент я начал активно вести свою жизнь, потому что понял, когда, как не сейчас, это делать. Я надеюсь, вы меня поддержите. Все подробности я хочу рассказать вам как можно лично", — добавил исполнитель.
Между тем фанаты MELOVIN предполагают, что у артиста стеатогепатит. В подтверждение этому есть лист с выводом врачей, которым певец поделился в сторис. Там указано, что предварительный диагноз – стеатогепатит с выраженной активностью.
Напомним, недавно ведущий Богдан Шелудяк рассказал о своей тяжелой болезни. Шоумену диагностировали синдром Гиена-Барре. На днях Богдан показал, как выглядит после двух недель лечения.
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