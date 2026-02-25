MELOVIN впервые прокомментировал разрыв с женихом: "Мне больно и нужно время, чтобы отпустить"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN впервые прокомментировал разрыв с женихом-военным Петром.

Артист нарушил молчание и высказался об изменениях в личной жизни. Исполнитель говорит, что их разрыв окончательный и воссоединение невозможно. MELOVIN также заверил, что недавние слухи об измене Петра не соответствуют действительности. Певец отметил, что Петр - человек чести, а то, что пытаются на него вылить, не имеет ничего общего с реальностью.

"Мы не вместе, и это точка, поставленная без лишних эффектов - четко и честно. Петр - человек чести, человек, который спасает жизни. Все, что пытаются на него вылить, не имеет ничего общего с реальностью. Иногда уважение - это самая громкая форма тишины. Наше расставание еще болит", - прокомментировал артист.

Также MELOVIN признался, что разрыв дается ему нелегко. Исполнителю до сих пор болят такие изменения в личной жизни. Однако артист надеется, что вскоре его состояние улучшится, и от будет чувствовать только благодарность за эти отношения.

"Любовь не всегда уходит тихо. Иногда она обрывается как нота, зависшая в воздухе, оставляет след, который еще долго отдается внутри. Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет", - подытожил артист.

Напомним, осенью прошлого года MELOVIN обручился с женихом-военным и одновременно рассекретил их отношения. Однако уже 14 февраля объявил о разрыве.