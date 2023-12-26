MELOVIN впервые прокомментировал выступление Оли Поляковой на скандальной свадьбе экс-прокурора во Львове

Украинский певец MELOVIN гневно разнес реакцию общества на выступление певицы Оли Поляковой на скандальной свадьбе во Львове, которую организовали бывший прокурор и сотрудница ДБР, и рассказал о своей позиции.

Так, звезда возмутился тем, что после выступления Оли Поляковой на празднике ее сильно осудили. MELOVIN полностью поддержал коллегу и встал на ее защиту. Поскольку он считает, что это такая же работа, как и все остальные. И отметил, что артисты должны финансово обеспечивать свою команду и семью.

"И правильно сделала. Молодец, что выступила. Она не п*зд*т эти деньги. Эти деньги ей дают те, кто ее приглашают. Это первый факт. Во-вторых, молодцы, что они работают. Но, прошу, там еще был Дидзьо, Пономарев, если не ошибаюсь, и все остальные. А Полякова у нас стала красной тряпкой. Что за х*йня? В смысле? Она должна спрашивать, как ей содержать свою команду и семью? Она кого-то должна спрашивать, как ей делать? Она, бл*ть, сидит в Украине. Ей где работать? За границу едешь – ты предатель, в Украине работаешь – ты предатель. Опомнитесь, люди!", - эмоционально высказался певец в интервью Алины Доротюк.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Знаменитость упрекнул хейтеров в том, что они на месте певицы тоже не отказались бы от работы во время полномасштабного вторжения. И добавил, что над подобными событиями работает еще ряд персонала. Впрочем, по его словам, прилетает только узнаваемым людям.

"Вот я вижу, как вы откажетесь от своей работы за своими морально-нравственными рамками, когда у вас есть семьи. Ну не лгите себе. Это же работа артиста! Никто же почему-то не говорит за что жить тем людям, которые обеспечивают те мероприятия… А подрядчики, агентства, люди, работающие в ресторанах, и весь персонал. Вопрос к артистам только потому, что к ним ближе достучаться в Instagram? Браво!", - гневно добавил MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, Оля Полякова попала в скандал из-за выступления на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Возмущение у общества вызвало то, что молодожены гуляли с размахом. Только свадебный торт оценили более чем в 100 тысяч гривен. К слову, артистка в свое время также резко ответила на критику в Сети.

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