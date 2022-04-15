MELOVIN впервые рассказал, как Оксана Марченко доводила его до слез и высмеивала на талант-шоу

MELOVIN впервые рассказал, как Оксана Марченко доводила его до слез и высмеивала на талант-шоу

Артист назвал ведущую актрисой без "Оскара".

Украинский певец Костя Бочаров, известный как MELOVIN, вспомнил, как Оксана Марченко высмеивала его на одном из талант-шоу, где была ведущей, а он участвовал.

Поделиться правдой исполнителя подтолкнула недавняя речь Марченко с призывом освободить ее мужа, кума Путина и нардепа Виктора Медведчука, которого задержала СБУ.

MELOVIN признался, что Марченко доводила его до слез, высмеивала его образ и называла сатанистом:

"Оксана, нет... даже не пытайтесь. А когда-то, в далеком 2015 году, образ мягкой и душевной ведущей, которая поддерживала каждого участника за кулисами шоу "Икс Фактор", был полностью разрушен для меня и всех моих друзей, которые тогда были рядом в группе поддержки. Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности - линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка", - вспомнил артист.

instagram.com/melovin_official

Впрочем, признается MELOVIN, обиды у него на Марченко нет. Более того, они всегда поздравляли друг друга с праздниками даже после шоу. Однако певец понял, что Марченко из себя представляет:

"Просто, только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без "Оскара". Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум. Вот теперь, думаю, появится реальная возможность стать паломницей не включая камеры", – сказал MELOVIN.

Читайте также: