MELOVIN впервые рассказал, как в 13 лет осознал свою ориентацию: "Боялся признаться родителям"

Также исполнитель рассказал о своей семье.

Известный украинский певец MELOVIN, который в начале июля признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал, как осознал свою бисексуальность.

На странице в Instagram исполнитель опубликовал огромный пост, где поделился, что понял свою ориентацию в 2011 году, когда ему было 13.

Также читайте MELOVIN заранее планировал ЛГБТ-перформанс и устроил поиск мужчин

Исполнитель отметил, что тогда его не окружала пропаганда и он вообще не слышал о ЛГБТ и не видел никаких фильмов с подобным подтекстом. Впрочем, однажды, сидя в социальной сети ВКонтакте, будущая звезда познакомился с парнем и общался с ним, как с очередным собеседником. Через месяц переписки, Костя поймал себя на мысли, что тот парень ему нравится.

"Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал их своей школьной на то время любви! К той самой девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками! Вот прямо один-в-один тот же спектр, начиная от бабочек в животе заканчивая мыслями о человеке 24/7. С того момента я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации, выдали мне, что оказывается я не сошел с ума и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!", — написал певец.

instagram.com/atlasweekend

MELOVIN также решил опередить некоторые комментарии и сразу ответил, что "маменькиным сынком" не был и рос в полноценной любящей семье. Более того, парень больше времени проводил со своим отцом.

"Я видел живой пример труда, огромного мужества и уважения. Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает, прежде чем что-то сказать. Для меня именно это показатель мужчины, а не болтающейся орган между ног. Да что уж там мужчины… Меня вырастили адекватным человеком, который глотку перегрызет и за свою семью, за родных и близких мне людей. Мне повезло, возможно, больше, чем кому-то: я рос в полноценной здоровой семье. В любви, огромном уважении друг к другу. В окружении настоящего культа семьи! Один за всех и все за одного, как говорилось в культовом "3 мушкетёра" — поделился звезда.

Для просмотра фото листайте справа

Бочаров добавил, что счастлив. Он рассказал, что если некоторые знакомые с нетрадиционной ориентацией хотели бы стать гетеросексуалами, то он — нет. Знаменитость заметил, что любит людей, а не половые органы, а быть гомофобом в XXI веке — позор.

Также читайте MELOVIN рассказал о панических атаках и признался, что проходит курс антидепрессантов

"Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, них**шечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой и вам поскорее бы к прекрасному доктору психотерапевту, кандидату в доктора наук, между прочим! Хуйни явно не скажет! Обязательно вас починят и вы станете чуточку добрее. P.S. для "яжематерей". Не переживайте вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайтесь любовью и уважением! От того, что они смотрят фильм "Человек Паук", они ими не станут. А если и посмотрят на целующихся парней или девушек, представителями этой вариации нормы они не станут. А лишь поймут, что это тоже норм и общество будет осознанным. Кстати, с детства смотрю "Гарри Поттера", да что-то никак им стать не выходит. Что-то делаю не так? Подскажите хоть, интернет герои", — написал артист.

instagram.com/melovin_official

Напомним, ранее MELOVIN рассказал об угрозах после признания в бисексуальности. Также артист поделился, что с ним некоторые отказались работать после каминг-аута.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку