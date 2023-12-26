MELOVIN впервые рассказал о родственниках в России и честно признался, общается ли с ними сейчас

Украинский певец MELOVINоткровенно признался, что имеет родственников, ныне проживающих на территории РФ и рассказал, поддерживает ли с ними связь во время полномасштабного вторжения.

По словам исполнителя, до войны у него были знакомые в России. И вскоре он стал крестным отцом для их ребенка. К тому же знаменитость вспомнил еще одну женщину из РФ, ставшую для него "второй мамой". Все они по разным причинам не выехали из страны-агрессорки. MELOVIN заверил, что это его очень огорчает, но сейчас он пытается фокусироваться на собственной семье, которая находится в Украине.

"У меня там есть родственники. Я крестил ребенка. Они поддерживали Украину и тоже ох*ели от того, что происходит. Но выбрали быть там: ребенок, обстоятельства... У моей второй мамы проблемы со здоровьем. Они решили остаться и не двигаться. Мне больно из-за этого. У меня нет здесь ответа. Только потому, что здесь такая история реально у каждого второго украинца. У нас у каждого есть родственники, разбросанные по всему миру. И также в стране-агрессорке. С этим надо жить. У меня есть моя семья", – рассказал звезда в интервью Алине Доротюк.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Сейчас MELOVIN разорвал какие-либо связи с родственниками в России. Певец отметил, что хоть они и пытались выразить поддержку Украине, однако со временем и совсем забыли о его существовании.

"Нет, не общаюсь. Я в первое время сбрасывал всю информацию, видео, как здесь и что происходит. И наверное, они боятся. Сначала отвечали, были в диком ах*ре. А потом день Святого Николая, день рождения и меня не поздравили. И тогда я подумал, что, наверное, не нужно ничего трогать. Болит, как и каждому украинцу", – добавил артист.

Напомним, недавно украинский певец MELOVIN признался, что страдает неизлечимой болезнью. В частности, у него диагностирован диабет MODY-типа. На фоне болезни артист шокировал своим резким похудением и поделился, как диабет изменил его жизнь.

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