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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

Melovin впервые высказался о решении мобилизоваться: "Музыка будет звучать в строю"

С недавних пор артист стал частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который недавно прямо на концерте заявил о мобилизации, впервые прокомментировал свое решение.

Артист в фотоблоге признался, что сознательно стал частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины и ответил, что это не просто проект. Он объяснил, что его музыка была и остается важной частью жизни, однако теперь она имеет новое измерение — служение стране. MELOVIN также обратился к поклонникам и подчеркнул, что новый этап для него — это не о славе, а о стране и помощи в сложные времена.

/ © instagram.com/melovin_official

© instagram.com/melovin_official

"Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Рад, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе. Слава Украине", - написал исполнитель.

Напомним, недавно актер Майкл Дуглас заявил о завершении актерской карьеры и назвал условие, при котором вернется на экраны.

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Дата публикации
Количество просмотров
286
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