MELOVIN вспомнил, как ему угрожали убийством из-за поцелуя с парнем на сцене: "Было страшно"

Певец MELOVIN давно не скрывает свою сексуальную ориентацию и открыто заявляет, что он бисексуал.

После своего громкого каминг-аута исполнитель получил поддержку от своих поклонников, с пониманием отнесшихся к выбору артиста.

"Фаны отреагировали с большой поддержкой, мне с ними очень повезло. Это люди без внутренних границ, очень свободны, мы просто нашли друг друга", – поделился MELOVIN в интервью "Разговор".

Однако на фоне этого певец получал очень большое количество угроз. Более того, после скандального поцелуя с парнем на музыкальном фестивале Atlas Weekend хейтеры угрожали убить не только MELOVIN, но и его семью.

"Угроз было множество. Хуже всего: "Найду, убью", "Убью твою семью". Писали мне адрес моего дома в Одессе, а я живу в Киеве, а там только мои родители. Это было страшно. Но я понял, что эти люди могут ничего, кроме как только писать и угрожать. Просто нездоровость и несуразность. Они больше ничего не умеют — только выливать желчь", — вспомнил артист.

MELOVIN / Фото: instagram.com/atlasweekend

Напомним, что певец громко заявил о своей нетрадиционной ориентации на сцене фестиваля Atlas Weekend. Сначала MELOVIN поцеловал девушку из своего шоубалета, а затем слился в поцелуе с парнем. Видео с поцелуем позже вырезали из эфира.

Певец MELOVIN сделал официальный каминг-аут прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend

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