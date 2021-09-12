MELOVIN вспомнил реакцию отца, когда он узнал из Сети об ориентации сына

Артист не предупредил отца о каминг-ауте на Atlas Weekend.

Певец и участник "Танцев со звездами" MELOVIN, недавно рассказал, как признался матери в тяге к мужчинам, вспомнил, как папа узнал об ориентации сына.

В "Світському житті" знаменитость поделился, что если маме он сказал лично, то отец узнал о бисексуальности сына из Сети, когда увидел видео поцелуя звезды на Atlas Weekend.

"Папа узнал по факту, после триуфального момента каминг-аута. Сразу после этого мы приехали с моими друзьями, с командой к родителям в Одессу. У меня папа такой дипломат. Он не спросил ничего. Вообще. Мы сидели за столом, пили вино, которое он сам сделал, разговаривали. Как говорят друзья, что я их использовал, потому что пока они рассказывали папе, что это нормально, я в это время сидел и пил вино", — поделился артист.

По словам Константина Бочарова (имя MELOVIN — Ред.) После этого он с отцом также не разговаривал на тему бисексуальности: "Он улыбался и сказал: "Ну, так, значит так".

Также знаменитость прокомментировал шутки по поводу его ориентации. В частности, пошутила группа MOZGI. Так, во время выступления Потап и Позитив решили попробовать как это — целовать мужчину и поцеловались в губы. MELOVIN отметил, что его это не обидело.

"Все, кто смеялся — это их проблема. Они так видят жизнь, пусть. Это очень круто, что я, как лакмусовая бумажка — катализатор их психических расстройств", — отметил Костя.

Исполнитель также рассказал, что у него была идея танцевать на "Танцах со звездами" в паре с мужчиной. Впрочем, своей партнершей он доволен и даже признался, что может в нее влюбиться: "Искра иногда возникает у нас на репетициях".

Напомним, ранее MELOVIN впервые признался, что встречался с парнем. Артист рассказал, почему они разошлись.

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