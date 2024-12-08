MELOVIN заговорил о новом романе с коллегой по сцене и показал, как ее с отцом знакомил

Украинский певец MELOVIN впервые прокомментировал роман с певицей SWOIIA.

Так, сначала звезды записали дуэтную песню "Зодіак". Впоследствии в Сети появились дискуссии о их романе. И пока фаны комментировали искру между ними, MELOVIN со SWOIIA опубликовали в фотоблоге романтическое фото. На снимке пара нежно поцеловалась на популярной украинской музыкальной премии. Конечно, это подлило масла в огонь.

В итоге, артисты в комментарии программе "Неймовірна правда про зірок" расставили все точки над "і" в личной жизни. По их словам, совместная работа над песней и действительно переросла во что-то особенное. Однако SWOIIA больше подробностей не стала раскрывать и передала такое право MELOVIN.

"Вообще-то я думала, что нашла себе друга, а оказалось больше, чем друга. Как девушка не могу сама этого делать (назвать себя парой – прим. ред.)", — заинтриговала исполнительница.

SWOIIA

В свою очередь, MELOVIN на вопрос журналистки, не пиар-ход ли это, ответил, что нет. И признался, что у него много общих фото с коллегой, где они наслаждаются временем, проведенным вместе. И даже утверждает, что уже оставался у нее на ночевку.

"Мы поняли, что там что-то совсем не рабочие отношения. Что-то пошло гораздо дальше. Мы действительно много времени проводим вместе: то я у нее, то она у меня. Да, с ночевкой оставался. Когда она рядом, то я схожу с ума", — заявил звезда.

MELOVIN и SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Интересно, что накануне, в День святого Николая, MELOVIN действительно делился фото, как он с отцом в компании SWOIIA уютно ужинали дома. Так что, похоже, исполнитель испытывает большое доверие к коллеге и уже знакомит ее с семьей.

SWOIIA с папой MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно актриса Анастасия Цымбалару также впервые заявила о своем новом романе. Свое счастье знаменитость обрела после развода с коллегой восемь месяцев назад.

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