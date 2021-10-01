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MELOVIN заявил, что M1 отказался показывать его новый клип из-за каминг-аута

MELOVIN заявил, что M1 отказался показывать его новый клип из-за каминг-аута

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Также артист признался, что терпит унижения от телеканала.

Эпатажный певец MELOVIN пожаловался на музыкальный канал M1.

Артист говорит, что телеканал отказался показывать его новый клип на песню "Таємний знак" из-за каминг-аута.

"Причина этого решения понятна для меня и моей команды. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым", — заявил артист.

Отметим, летом артист прямо на сцене Atlas Weekend поцеловался с девушкой и парнем, а потом поднял флаг ЛГБТ. Впрочем, этот фрагмент не показали по телевидению. На странице в Facebook гендиректор М1 написал, что дело не в цензуре, а в том, что Костя Бочаров якобы не предупредил о своем каминг-ауте.

Впрочем, MELOVIN утверждает, что они говорили с телеканалом об этом заранее.

"Я прошел с вашим телеканалом длинную историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду", — сообщил певец.

Напомним, недавно MELOVIN решил поделиться пикантными подробностями своей личной жизни. Артист признался, когда у него был первый секс.

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