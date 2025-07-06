Melovin заявил о мобилизации прямо во время концерта: где будет служить 28-летний певец

Melovin / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN ошеломил поклонников заявлением о мобилизации.

Неожиданную новость артист сообщил во время своего концерта в Киеве в разгар шоу, пишет "Музвар". Прямо со сцены перед сотнями поклонников он поделился, что официально присоединился к составу Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Его выступление сопровождалось игрой музыкантов этого ансамбля, которые тоже присутствовали на сцене.

"С этого момента я играю вместе с этим ансамблем. И несу свою музыкальную службу вместе с невероятными музыкантами из Государственной пограничной службы Украины", — с гордостью сказал MELOVIN.

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Melovin / © Пресс-служба MELOVIN

К слову, зал взорвался аплодисментами после такой новости — поклонники поддержали певца за его решение служить стране в творческом подразделении. И теперь артист будет совмещать сцену с официальной службой — выступать в составе ансамбля на мероприятиях, концертах и, вероятно, гастролях в поддержку военных.

Напомним, ранее о мобилизации в Нацгвардию сообщил Виталий Бронишевский — музыкант из группы "Жадан і Собаки". Коллектив также официально поддержал коллегу.